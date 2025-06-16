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تعليم المنوفية: انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الإعدادية غدًا

04:07 م الإثنين 16 يونيو 2025

تعليم المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الإعدادية غدّا، مُضيفًا أن فور الانتهاء يليها أعمال المراجعة والرصد تمهيدًا لإعلان نتيجة العام.

وكانت امتحانات الصف الثالث الإعدادي للشهادة الإعدادية، انطلقت يوم السبت 31 مايو الماضي وانتهت الأربعاء 4 يونيو، إذ أدى نحو 86 ألف و12 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، بمشاركة 14 ألف و112 (رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري) بجميع لجان الإدارات، وذلك عبر 400 لجنة جُهزت لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة على جميع الإدارات التعليمية.

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