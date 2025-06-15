إصابة 14 معلمًا خلال توجههم للجان الثانوية بسوهاج.. وتحرك من النقابة

كتب- أحمد الجندي:

تلقت غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية بسوهاج يفيد تعرض 14 معلمًا إلى حادث سير أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان جهينة بمحافظة سوهاج.

ووجه نقيب المعلمين بسرعة توجه عابدين الميري، رئيس فرعية المعلمين بجهينة، وجميع أعضاء النقابة الفرعية، إلى المستشفى، وتقديم كل مساعدة للمعلمين المصابين، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات النقابة العامة؛ لمتابعة الموقف لحين تماثلهم للشفاء.

وأوضحت تفاصيل الواقعة إصابة 14 معلمًا في حادث سير اليوم الأحد، أثناء استقلال المعلمين الميكروباص للتوجه من مركز الفتح بأسيوط إلى إحدى لجان جهينة بأسيوط؛ لأداء مهامهم كمراقبين وملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، خلال امتحانَي الدين والتربية الوطنية، وتم نقلهم إلى مستشفى جهينة العام، وتبين إصابتهم بإصابات طفيفة، وخرج 8 معلمين من المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، وما زال 6 معلمين تحت الملاحظة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025، اليوم الأحد في التاسعة صباحًا، بمادتَي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت إنهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم.

ويبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات؛ خصوصًا محاولات الغش التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش.

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