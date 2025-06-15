فرحة طلاب الثانوية فى بورسعيد بعد امتحاني التربية الدينية والوطنية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بسبب سهولة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ووصف طلاب الثانوية العامة الامتحان بـ"السهل"، موضحين أنهم لم يواجهوا أي صعوبات للإجابة عن أسئلة الامتحان، كما لم يبدوا أي ملاحظات أو شكاوى.

وحظر رؤساء اللجان دخول أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها الإلكترونية الأخرى داخل مقر لجان، فضلًا عن إجراء تفتيش ذاتي لأبنائنا الطلاب، حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في بورسعيد 6451 طالبا وطالبة، موزعين على 18 لجنة أساسية.