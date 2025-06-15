توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

وجه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

جاء ذلك خلال حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة أول يوم في سير امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي (٢٠٢٤/ ٢٠٢٥) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان بالنظامين القديم والحديث في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية... حيث حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.

كما وجه الوزير مديري المديريات بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان في الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.