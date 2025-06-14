رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الأخيرة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم فور اعتمادها، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ومن المقرر أن يعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد قليل.

كما سيتم إعلان النتائج داخل المدارس في صورة كشوف ورقية تتضمن درجات جميع الطلاب، وذلك لتسهيل الاطلاع عليها بشكل مباشر.

كان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا امتحانات نهاية العام خلال الفترة من الجمعة 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات نحو 200 ألف طالب وطالبة، موزعين على 705 لجان امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية في المحافظة.

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