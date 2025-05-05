صور.. وزيرة التعليم اليابانية تزور مدرسة بحدائق أكتوبر

كتب- أحمد الجندي:

استقبلت المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، وذلك في إطار زيارتها الأولى لمصر، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية.

وتأتي الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في قطاع التعليم، للاطلاع على النجاحات التي حققتها المدارس المصرية اليابانية في تطبيق أنشطة "التوكاتسو" وتنمية المهارات المتكاملة للطلاب.

بدأت الزيارة بحفل استقبال رسمي من طلاب المدرسة الذين رحبوا بالوزيرين بتقديم باقات الورود كرمز للتقدير والاحترام.

فصول المدرسة وقاعات رياض الأطفال

كما تفقد الوزيران فصول المدرسة وقاعات رياض الأطفال، حيث استعرضا أيضًا بعض الأنشطة الطلابية مثل تلوين الرمال بألوان صحية في فناء المدرسة.

كما قام الوزيران بتفقد الصالة الرياضية، وتابعوا الشرح داخل الفصول الدراسية، حيث أشادا باستخدام التكنولوجيا الحديثة والشاشات الذكية في ترسيخ المعلومات لدى الطلاب.

جلسة مجلس التلاميذ

ثم تابع الوزيران جلسة مجلس التلاميذ، التي تضم 33 طالبًا وطالبة، حيث ناقش الطلاب خلال الجلسة كيفية تصميم مدونة لتوثيق نجاحات المدرسة. وقد كان دور المعلم في هذه الجلسة توجيه النقاش وتحديد المحاور الرئيسية للأنشطة.

تطبيق أنشطة "التوكاتسو"

كما تابعا تطبيق أنشطة "التوكاتسو"، التي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، وأشادوا بالمستوى المتقدم لهذه الأنشطة. كما أجرى الوزيران حوارًا مع طلاب المدرسة حول معرفتهم بالثقافة اليابانية وموادهم المفضلة.

شهدت الزيارة أيضًا تفقد معرض للأعمال اليدوية التي أبدع فيها الطلاب باستخدام خامات بيئية معاد تدويرها، حيث تم تنفيذ مشاريع لشرح المنهج بجانب صنع منظفات وكريمات وعطور ومواد آمنة أخرى.

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة وزيرة التعليم اليابانية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم، لما لها من دور في تطوير الأخلاقيات والانضباط وتنمية الشخصية المتوازنة للطفل.

من جهتها، أعربت آبي توشيكو عن سعادتها بزيارة مصر، مشيدة بما حققته المدارس المصرية اليابانية من نجاحات.

وأضافت أن تطبيق أنشطة "التوكاتسو" يعد إنجازًا كبيرًا، وأكدت التزام وزارة التعليم اليابانية بمواصلة التعاون مع الجانب المصري لتعزيز وتطوير هذا النموذج التعليمي.

تفاصيل المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر

وتعد المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر إحدى المدارس المميزة التي تعكس التعاون المثمر بين مصر واليابان، وهي تقع على مساحة 14 ألف متر مربع، وتضم 48 فصلًا تعليميًا و822 طالبًا وطالبة.

وتتمتع المدرسة بمرافق رياضية وتعليمية متميزة، وتدعم سياسة دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة.

ورافقت وزيرة التعليم اليابانية وفد ضم عددًا من المسؤولين اليابانيين والمصريين، من بينهم مساعدو الوزيرة، إضافة إلى ممثلين من مكتب جايكا في مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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