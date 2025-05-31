امتحان الإعدادية.. بلاغات بتداول العربي وشكاوى من صعوبة "النحو"

كتب- أحمد الجندي:

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي جرت اليوم السبت 31 مايو 2025، مؤكدةً أن تقييم الطلاب وأولياء الأمور تفاوت بين المحافظات.

ووصف طلاب الجيزة امتحان اللغة العربية بالسهولة؛ باستثناء بعض "التركات" في النحو، مشيرين إلى أن معظم الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية التي وفرتها مديرية التعليم بالمحافظة.

القاهرة تشيد والقليوبية تشكو النحو

في محافظة القاهرة، أعرب الطلاب وأولياء الأمور عن ارتياحهم لمستوى امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه جاء في متناول الجميع، رغم وجود بعض الصعوبات في أسئلة الاختيار من متعدد؛ خصوصًا ما يتعلق بالمعاني والمضادات.

وأبدى طلاب في محافظة القليوبية استياءهم من صعوبة أجزاء النحو، ووصفوه بأنه غير مباشر ويحتاج إلى تفكير، في حين أكدوا أن باقي أجزاء الامتحان كانت مناسبًا لمستوى الطالب المتوسط.

سهولة الجبر والعربي في بعض المحافظات

وأوضحت الحزاوي أن طلاب محافظة المنوفية وصفوا امتحان مادة الجبر بالسهولة وخلوه من التعقيدات، وأكد طلاب دمياط أن امتحان اللغة العربية جاء مباشرًا وسهلًا دون وجود مفاجآت.

وأفاد طلاب بمحافظة الإسكندرية أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط؛ لكنه تضمن بعض التركات في النحو تطلبت تركيزًا إضافيًّا.

تحذيرات من تسريب الامتحانات

وأضافت الحزاوي أن مجموعات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام"، قامت بنشر صور تزعم أنها أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، فور توزيعها داخل اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت الحزاوي أن هذا التطور يتطلب تدخلًا حازمًا من وزارة التربية والتعليم؛ للتحقيق في الواقعة والتصدي لمحاولات الغش الإلكتروني من خلال تصوير الأسئلة ونشرها على منصات الغش، وطالبت بتوقيع العقوبات القانونية على أي طالب يثبت تورطه في هذه الأفعال، مشددةً على ضرورة منع دخول الهواتف المحمولة أو أية وسيلة اتصال إلى اللجان، سواء من قِبل الطلاب أو العاملين.

تشديد الرقابة ودعم الطلاب

وشددت الحزاوي على أهمية تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن صفحات الغش، مع التحرك الفوري لإغلاقها ومنع تكرار هذه المشاهد في الامتحانات القادمة.

واختتمت الحزاوي حديثها بمناشدة أولياء الأمور عدم الضغط على أبنائهم بعد انتهاء كل امتحان، وعدم التركيز على تفاصيل ما أجاب به الطالب، قائلةً: "لا يفيد البكاء على اللبن المسكوب، والأهم الآن هو التركيز على الامتحان التالي"، داعيةً إلى توعية الأبناء بخطورة الغش أو محاولة اللجوء إليه، لما قد يترتب عليه من عقوبات تصل إلى الحرمان من دخول الامتحان.

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