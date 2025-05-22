هل تم خفض سن القبول بالمدارس الحكومية 2025–2026؟

كتب- أحمد الجندي:

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن خفض سن القبول بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2025–2026، مؤكدًا أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن الوزارة لم تُجرِ أي تعديل على القواعد المعتمدة للقبول بالمدارس هذا العام، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لسن القبول في مرحلة رياض الأطفال (KG1) لا يزال كما هو، عند 4 سنوات في أول أكتوبر من عام التقديم، وهو ما يتم تطبيقه سنويًا دون تغيير.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تعمل على تطبيق قواعد القبول بكل دقة وشفافية، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.

الأوراق المطلوبة لتقديم الأطفال بمرحلة رياض الأطفال KG1 بالمدارس التجريبية للعام 2025 – 2026:

- شهادة ميلاد مميكنة وحديثة للطفل.

- عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 سم.

- دمغات التأمين الصحي والمهن التعليمية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لأحد الوالدين.

- نسخة من الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم، والتي تشمل اختيار 3 مدارس.

- مستند يُثبت محل إقامة الطفل (مثل إيصال كهرباء أو غاز حديث).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإصدار وتحديث قرارات القبول والتسجيل، داعية أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

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