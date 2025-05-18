"تعليم القاهرة" تكرم الطلاب الأوائل في المسابقة الدينية للعام الدراسي الحالي

كتب- أحمد الجندي:

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومديرية الأوقاف، حفلًا لتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة الدينية لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والدينية، تحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

شهدت الحفل سماح إبراهيم، مدير المديرية، حيث تم تكريم 42 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، بمنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.

شارك في الحضور اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد طه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والشيخ خالد صلاح، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور محمد أبو بكر، وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور صلاح الباجوري، وكيل الدراسات العليا، وعدد من قيادات مديريتَي التعليم والأوقاف.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة سماح إبراهيم التي عبّرت عن فخرها واعتزازها بتكريم حفظة القرآن الكريم، مؤكدة أن المسابقة تترجم رؤية القيادة السياسية في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب، وتعزيز الهوية الدينية والوطنية في إطار رؤية مصر 2030.

وأشادت مدير المديرية بجهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في إنجاح المسابقة، مؤكدة أن مديرية تعليم القاهرة ستواصل دعمها لهذه الفعاليات التي تزرع في نفوس الطلاب حب القرآن والأخلاق الحميدة.

وألقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة كلمة أكد فيها أن حفل اليوم جاء لتكريم كوكبة من أبنائنا وبناتنا الذين شرفهم الله بحفظ كتابه الكريم وأكرمهم بالفوز في هذه المسابقة السنوية التي تنظمها محافظة القاهرة لتكريم حفظة القرآن الكريم ذلك النور الذي لا يطفأ والدستور الخالد الذي يهدي للتي هي أقوم.

وأشار إلى أن ما نراه اليوم من تفوق وتميز أبنائنا وبناتنا هو ثمرة جهد مبارك ودليل على وعيهم بأهمية التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وحرصهم على السير على منهج القرآن الكريم في الأخلاق والمعاملة والعلم والعمل .

وثمن محافظ القاهرة جهود كل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة المباركة من معلمين ومشرفين وأولياء أمور ، مؤكدًا على أن محافظة القاهرة ستظل داعمة لكل ما من شأنه خدمة أبنائنا وتنمية قدراتهم العلمية والدينية.

جدير بالذكر، تنوعت مستويات المسابقة بين مستوى خاص لحفظ القرآن الكريم كاملًا بالتفسير، ومستوى عام شمل:

• حفظ 10 أجزاء للمرحلة الثانوية

• حفظ 5 أجزاء للمرحلة الإعدادية

• حفظ جزأين للمرحلة الابتدائية

إضافة إلى حفظ الأحاديث النبوية والسيرة وبعض الشخصيات الإسلامية.

خضع المتسابقون لمرحلة تصفية نهائية داخل المدرسة الخديوية الثانوية بنين، تحت إشراف لجنة متخصصة من أساتذة جامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم، وأسفرت النتائج عن فوز 40 طالبًا وطالبة من أصل 253 مشاركًا، كما شمل الحفل تكريم عدد من قيادات ومعلمي المديرية تقديرًا لجهودهم في الإشراف والتنظيم.

اقرأ أيضاً:

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات

مواعيد مقابلات المرشحين لمنصب رؤساء جامعات بني سويف وكفر الشيخ ومطروح