رفع سن التقدم لمسابقة "معلم مساعد" إلى 45 عامًا ومسابقة جديدة خلال يونيو

كتب- محمد سامي:

اتفق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال اجتماع مشترك عقد بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، على رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، على أن يتم الإعلان عن المسابقة خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن قرار رفع الحد الأقصى للسن يأتي في إطار حرص الوزارة على استيعاب أكبر عدد ممكن من معلمي الحصة الأكفاء، وتقديرًا للدور الحيوي الذي قاموا به في سد العجز في صفوف المعلمين خلال الفترات الماضية، معربًا عن شكره للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مرونته الكبيرة وتعاونه المستمر لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والمساهمة في سد العجز التعليمي.

وأضاف أن المسابقة مخصصة حصريًا لمن سبق لهم العمل كمعلمي حصة لدى الوزارة ومسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى مراجعة وتنقيح كشوف المتقدمين التي سيتلقاها الجهاز عقب إغلاق باب التقديم، للتأكد من صحة البيانات وتوافقها مع قاعدة بيانات معلمي الحصة.

من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن ترحيبه بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن الجهاز يعمل على إعادة هندسة آليات العمل واختصار مراحل الدورة المستندية والإجرائية دون الإخلال بدقة تنفيذ المهام، مع الحرص على تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم نظراً لأهمية دور المعلم في بناء شخصية التلاميذ ومستقبل الوطن.

وفي إطار التيسيرات المتعلقة بالمسابقة، أعلن رئيس الجهاز عن تعديل محتوى الامتحان الإلكتروني للمتقدمين المستوفين لشروط المسابقة، حيث لن يُطلب منهم أداء اختبار اللغة الإنجليزية في حالة عدم التقدم لوظيفة معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية، مما يسهم في تخفيف أعباء الاختبارات على المتقدمين.

يأتي هذا التعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إطار حرص الدولة على دعم قطاع التعليم، وضمان توفير كادر تعليمي مؤهل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

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