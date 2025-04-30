قضية طفل دمنهور.. قرار عاجل بِشأن مديرة مدرسة الكرمة بالبحيرة

أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات فورية ضد مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور، بعد صدور حكم محكمة الجنايات اليوم.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة البحيرة، حيث تم توجيه لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح البيان أنه تم إصدار تعليمات بإقالة مديرة المدرسة، كما تم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة كافة أعمال المدرسة، على أن يتم عرض تقرير شامل بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.

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