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محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس وتأجيل الامتحانات

09:50 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

كما تقرر اعتبار غدٍ الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ إجازة للطلاب والعاملين والمعلمين، مع تأجيل الامتحانات التي كان مقررًا لها غدًا الأربعاء إلى يوم الأحد القادم الموافق ٤ مايو ٢٠٢٥.

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الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدا تأجيل الامتحانات
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