النائبة أميرة أبوشقة توجه سؤالاً باللغة الفرنسية لوزير التعليم (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

طالبت النائبة أميرة أبو شقة بضرورة إعادة تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس المصرية، خاصةً في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وما حققته من نتائج إيجابية.

وأكدت، أبو شقة، في فيديو لها نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات شراكة مهمة بين مصر وفرنسا، من بينها افتتاح فرع لأكبر مستشفى فرنسي في القاهرة.

ووجهت النائبة سؤالًا باللغة الفرنسية إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأضافت: بعد تعزيز العلاقات مع فرنسا، حان الوقت لتصحيح القرار الخاطئ بإلغاء اللغة الفرنسية، وأطالب بإعادتها إلى مدارسنا.