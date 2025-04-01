ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وآلية وضع أسئلة الاختبارات لطلاب الدمج، لضمان ملاءمتها لقدراتهم المختلفة، في إطار الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2025,

تفاصيل الأسئلة وفقًا لطبيعة الإعاقة..

أوضحت الوزارة أن نسبة الأسئلة الموضوعية والمقالية ستختلف حسب نوع الإعاقة، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص، وذلك كالتالي:

- طلاب الإعاقات الذهنية البسيطة، بطء التعلم، الشلل الدماغي، اضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون: سيتم اعتماد نمط الأسئلة الموضوعية بنسبة 100%، دون إدراج أي أسئلة مقالية.

- طلاب كف البصر: سيشمل الامتحان 85% من الأسئلة الموضوعية، بينما ستكون النسبة المتبقية 15% للأسئلة المقالية.

- طلاب ضعف البصر، ضعف السمع، والإعاقات الحركية: توزع الأسئلة بحيث تكون 85% منها موضوعية و15% مقالية، بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة.

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