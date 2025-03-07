جدول مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي 2025 بالقاهرة
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثاني الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.
مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي 2025 بالقاهرة
وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:
- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.
يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادة الرياضيات.
- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة العلوم.
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