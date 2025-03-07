فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

جدول مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي 2025 بالقاهرة

03:00 ص الجمعة 07 مارس 2025

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثاني الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي 2025 بالقاهرة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة العلوم.

اقرأ أيضاً:

التعليم تُعلن رسوم طلاب العمال للصف الثالث الثانوي الفني 2025

تضم 14 كلية.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات شهر مارس الصف الثاني الإعدادي امتحانات شهر مارس للصف الثاني الإعدادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان