مواعيد امتحانات أبريل 2025 تثير جدلًا بين أولياء الأمور -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بشأن عقد امتحانات شهر أبريل خلال الفترة من 22 حتى 30 أبريل 2025، مع منح المديريات التعليمية حرية تحديد مواعيد الامتحانات ضمن هذه الفترة، حالةً من الجدل بين أولياء الأمور؛ حيث طالب البعضُ بتأجيلها، لتزامنها مع احتفالات شم النسيم.



مطالبات بتعديل المواعيد

وعبَّر العديدُ من أولياء الأمور عن اعتراضهم على المواعيد المقترحة للامتحانات من خلال جروب حوار مجتمعي في التعليم؛ والتي منها:



قال أحد أولياء الأمور: "مَن يضع جداول الامتحانات لا يضع في حساباته مواعيد الأعياد، وهذا أمر اعتدنا عليه، التراجع مع هذه القرارات التي تتعارض مع المناسبات الرسمية".



وأضاف آخر: "ليس من العيب أن يتم تأجيل الامتحانات يومًا أو يومَين بقرار رسمي لمراعاة الأعياد".



وتساءل أحدهم: "ما الظروف التي تختلف فيها مديرية عن أخرى؟ هل مثلًا الإسكندرية والساحل الشمالي سيكون بهما شتاء يختلف عن باقي المحافظات؟ هذا كلام غير منطقي".



وطالبت فاتن أحمد، أدمن جروب "حوار مجتمعي في التعليم"، الوزارةَ بتوضيح موقف المديريات التعليمية من القرار، قائلةً: "نريد معرفة أسماء المديريات التي ستؤجل الامتحانات والتي لن تؤجلها".



ويبقى القرار النهائي بيد المديريات التعليمية التي ستحدد مواعيد الامتحانات وفقًا لما تراه مناسبًا، وسط ترقب أولياء الأمور لأي تعديلات قد تطرأ على الجداول الزمنية، لتجنب تضارب الامتحانات مع الأعياد الرسمية.



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