بالرابط.. التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي، الترم الثاني، للعام الدراسي 2024- 2025 .
رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي، الترم الثاني 2025
يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الأول الثانوي عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا:
خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025:
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.
- تحديد المرحلة التعليمية (الثانوية) واختيار الصف الأول الثانوي.
- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.
- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.
- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.
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