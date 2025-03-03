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بالرابط.. التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025

03:24 م الإثنين 03 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي، الترم الثاني، للعام الدراسي 2024- 2025 .

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي، الترم الثاني 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الأول الثانوي عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا:

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025:

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الثانوية) واختيار الصف الأول الثانوي.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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