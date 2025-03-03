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موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 2025.. تعرف على التفاصيل

07:00 ص الإثنين 03 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ من يوم السبت 24 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

حقيقة إلغاء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2025

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتأجيل امتحانات شهر مارس، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستُعقد في موعدها المحدد يوم 9 مارس، وذلك للتخفيف على الطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الامتحانات ستُجرى كما هو مخطط لها، مؤكدًا أنه لا نية لإلغائها أو تعديل جدولها، كما ستستمر التقييمات الأسبوعية دون أي تغيير.

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وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني للامتحانات امتحانات شهر مارس
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