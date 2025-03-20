"التعليم" توجه بتخصيص فقرة عن الأم في الإذاعة المدرسية

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً للمديريات التعليمية بإحياء مناسبة عيد الأم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، والتأكيد على دورها العظيم في تربية الأجيال وتنشئتها، وذلك من خلال تخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية يومي الأربعاء والخميس 19 و20 مارس 2025.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لغرس القيم والأخلاقيات الحميدة في نفوس الطلاب، وتعزيز مفهوم القدوة الحسنة، مشيرة إلى أن الوالدين هما عماد الأسرة المصرية.

و أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية تسليط الضوء على دور الأب في رعاية أبنائه وتقديم الدعم اللازم لهم، جنبًا إلى جنب مع دور الأم في التربية والتوجيه.

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