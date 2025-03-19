مدير تعليم القاهرة تتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس الزيتون

كتب- أحمد الجندي:

تفقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس، عددا من مدارس إدارة الزيتون التعليمية، في إطار الجولات التفقدية المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وشملت الزيارة عدد من المدارس منها مدرسة ابن رشد الإعدادية بنات، ومدرسة حدائق الأميرية، ومدرسة الإمام الغزالي، ومدرسة الشهيد أحمد عبد المحسن، وذلك برفقة عايدة أيوب، مدير عام إدارة الزيتون التعليمية.

وخلال الجولة، زارت الفصول الدراسية، حيث استمعت إلى شرح أحد المعلمين وتفاعُل الطلاب معه، كما راجعت درجات التقييم الأسبوعي، كراسات الحصة، والواجبات المدرسية، واطمأنت على نسب الحضور والغياب والكثافة الطلابية داخل الفصول.

كما تابعت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عددًا من ورش العمل للتربية الفنية وأشادت بمستوى الأداء، إضافةً إلى تفقدها حجرة الاقتصاد المنزلي والمكتبة المدرسية، حيث أكدت على أهمية الأنشطة المدرسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز روح التعاون والانتماء، مشددةً على ضرورة رعاية المواهب الطلابية وتنميتها لصقل جيل من المبدعين.

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