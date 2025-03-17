غياب وضرب وهروب من المدارس.. 4 وقائع في يوم تعليمي واحد

كتب- أحمد الجندي:

شهدت المؤسسات التعليمية، اليوم، عدة وقائع أثارت الجدل بين أولياء الأمور، حيث تصدرت مشاهد الغياب الجماعي، والاعتداءات العنيفة بين الطلاب، ومحاولات الهروب من المدارس المشهد التعليمي، مما استدعى لتدخلات عاجلة.

طالبة تعتدي على زميلتها بـ"شفرة حادة" في مدرسة بـ6 أكتوبر

في واقعة صادمة، شهدت إحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر مشاجرة بين طالبتين داخل حمام المدرسة، تطورت إلى اعتداء عنيف استخدمت خلاله إحدى الطالبات شفرة حادة، ما أدى إلى إصابة زميلتها بجرح تطلب 10 غرز.

وأكدت إدارة المدرسة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق الطالبة المعتدية، حيث ستُحال إلى لائحة الانضباط المدرسي، وسيتم فصلها حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، في خطوة تهدف إلى ضبط السلوك داخل المدارس ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

غياب جماعي للطلاب والمعلمين في مدرسة بالقليوبية وإحالة الإدارة للتحقيق

قرر يحيى العمراوي، مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، إحالة إدارة مدرسة سرياقوس الإعدادية المشتركة للتحقيق، وذلك بعد زيارة مفاجئة رصد خلالها غيابًا ملحوظًا بين الطلاب والمعلمين، مما تسبب في تعطيل سير العملية التعليمية.

وأكد "العمراوي" أن هناك إجراءات مشددة ستُتخذ لضمان الانضباط وتحقيق التزام الجميع بالحضور، خاصة خلال شهر رمضان، لمنع تأثير الغياب على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

إدارة العمرانية التعليمية تنفي فيديو قفز الطلاب من سور المدرسة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الطلاب وهم يقفزون من سور إحدى المدارس، ما أثار قلق أولياء الأمور حول حالة الانضباط داخل المدارس.

وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول بإدارة العمرانية التعليمية صحة الفيديو، مؤكدًا أنه قديم ولا يعكس الوضع الحالي للمدرسة، مشددًا على أن الإدارة تتابع سير الدراسة بشكل منتظم، وتفرض رقابة مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر.

إحالة إدارتي مدرستين ببني سويف للتحقيق بسبب الإهمال

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم حول متابعة سير العملية التعليمية خلال شهر رمضان، تضمن رصد مخالفات إدارية في بعض المدارس.

وأجرت أمل الهواري، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، جولة مفاجئة في عدد من مدارس إدارة تعليم ببا، رصدت خلالها تقصيرًا واضحًا في أداء العمل وتدني نسب الحضور بين الطلاب، ما أدى إلى إحالة إدارتي مدرستين للتحقيق.

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