وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس الوراق وشمال الجيزة ويوجه بتكثيف المتابعة والنظافة

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، زيارة ميدانية إلى إدارتي الوراق وشمال الجيزة، تفقد خلالها عددًا من المدارس للوقوف على انتظام الدراسة ومستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

مدارس شملتها الزيارة

وشملت الجولة عددًا من المدارس، منها، مدرسة السادات للتعليم الأساسي، مدرسة الشروق الثانوية بنين، مدرسة السلام الابتدائية، مدرسة العلياء الرسمية للغات، مدرسة المنيرة الابتدائية، مدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية بنات، مدرسة العروبة، مدرسة المستقبل.

توجيهات وكيل الوزارة خلال الزيارة

وخلال جولته، أصدر عطية، عددًا من التوجيهات التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وضمان انتظام العملية الدراسية، وشدد على:

- الاهتمام بالنظافة العامة في المدارس وإزالة الرواكد داخل الفصول والساحات لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة.

- تكثيف المتابعة اليومية والإشراف على الأنشطة المدرسية، مع التأكيد على تفعيل دور الإشراف للحفاظ على انضباط الطلاب.

- إجراء الصيانات العاجلة للمرافق داخل المدارس، لضمان راحة الطلاب والمعلمين.

- تعزيز التواصل مع أولياء الأمور عبر الوسائل الإلكترونية لحثهم على متابعة انتظام حضور أبنائهم.

-تنشيط الأنشطة المدرسية وتنظيم الفعاليات والمسابقات التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على التفاعل.

الإشادة بمسابقة أوائل الطلبة

وخلال الزيارة، تابع وكيل تعليم الجيزة فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في مدرسة المستقبل، حيث أشاد بتفاعل الطلاب والمستوى المتميز الذي ظهروا به، مؤكدًا على أهمية هذه الأنشطة في تعزيز روح التنافس والابتكار بين الطلاب.

اقرأ أيضاً:

عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان

استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء