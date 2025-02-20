وزير التعليم: نستهدف تطبيق النظام التعليمي الياباني في المدارس المصرية اليابانية

كتب- أحمد الجندي:

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، إيشيزوكي هيديو، مساعد وزير الخارجية الياباني للتعاون الدولي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في قطاع التعليم.

أعرب "عبد اللطيف"، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في وزارة الخارجية اليابانية، مشيدًا بـ العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من سبعين عامًا، ومن أبرزها التعاون في مشاريع التعليم مثل: المدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا تعليميًا ناجحًا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تدعم البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية.

وأكد الوزير، أن تنمية الأطفال وتطوير مهاراتهم يمثلان السبيل لبناء مستقبل مشرق، مشيرًا إلى أوجه التشابه الثقافي بين مصر واليابان، والتي تعزز فرص التعاون في المجال التعليمي.

توسيع تطبيق النظام الياباني في المدارس المصرية

شدد عبد اللطيف على أن مصر تستهدف تطبيق النظام التعليمي الياباني في المدارس المصرية اليابانية، وذلك لدوره في بناء بيئة تعليمية تفاعلية تعزز من مهارات الطلاب وتواكب متطلبات سوق العمل.

كما أشار إلى مشروع تطبيق نظام التعليم الفني الياباني "كوزن" في مصر، وهو نظام تعليمي يجمع بين التطبيق العملي والتدريب المهني، ومقترح نموذج "ATS" للشراكة في التعليم الفني، والذي يركز على التدريب العملي بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، مما يضمن تأهيل الخريجين بكفاءة عالية لسوق العمل.

شراكة لتطوير تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

ناقش الجانبان، إطلاق شراكة مصرية يابانية لدعم تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، بما يضمن توفير بيئة تعليمية شاملة ومتطورة لجميع الفئات.

التعاون خلال مؤتمر "تيكاد 9" وتعزيز المشروعات المشتركة

تناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين مصر واليابان لضمان مشاركة قوية خلال مؤتمر "تيكاد 9"، المقرر انعقاده في اليابان هذا العام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في تقديم نموذج تعليمي رائد للدول الإفريقية.

كما بحث الطرفان تكامل المشروعات التعليمية المدعومة من اليابان، والتي تشمل:

مشروع الحضانات وفقًا للنظام الياباني، لتعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

توسيع المدارس المصرية اليابانية، التي تدمج الأساليب التعليمية اليابانية في النظام المصري.

دعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كمؤسسة أكاديمية رائدة في البحث العلمي.

تدريب المعلمين المصريين في اليابان، لرفع كفاءتهم ونقل الخبرات اليابانية إلى مصر.

التزام ياباني بدعم قطاع التعليم المصري

من جانبه، أعرب إيشيزوكي هيديو عن استعداد اليابان لتقديم مزيد من الدعم للمبادرات التعليمية، وبرامج تدريب المعلمين، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة عالميًا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في قطاع التعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة لتحقيق نهضة تعليمية مستدامة.

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