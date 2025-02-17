ما الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025؟.. تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات (الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي) للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد إتاحة التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة

أوضحت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 كالتالي:

إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد + عدد (2) صورة منه.

إيصال سداد رسوم الامتحان من البريد.

الاستمارة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

شهادة ميلاد حديثة + عدد (2) صورة منها.

عدد (6) صور شخصية مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، مطابقًا لشهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة من بطاقة ولي الأمر موضح عليها رقم الهاتف.

طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات + طابع مهن تعليمية.

إيصال سداد رسوم خامات الامتحان.

دوسيه بلاستيك بكبسولة لحفظ المستندات.

إقرار من ولي الأمر بعدم تسجيل الطالب في أي نوعية أخرى من التعليم.

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