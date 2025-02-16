نقيب المعلمين: أموال النقابة تخضع لرقابة صارمة وندعم موقف مصر من القضية الفلسطينية

كتب- أحمد الجندي:

وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التحية إلى المعلمين المصريين تقديرًا لجهودهم في خدمة العملية التعليمية وبناء الأجيال.

وأكد "الزناتي"، خلال كلمته في اجتماع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، اليوم الأحد، أن المعلمين يدركون حجم ما تبذله النقابة من جهود لتقديم أفضل الخدمات لهم ولأسرهم، موضحًا أنه منذ تولي المجلس الحالي المسؤولية قبل 10 أعوام، يتجدد هذا اللقاء سنويًا للإعلان عن خدمات جديدة ومتميزة للمعلمين.

وشدد على أن الزيادات التي يقررها صندوق الزمالة في الميزة التأمينية ليست منحًا من الدولة أو عطايا، وإنما هي نتيجة للاستثمار الجيد لأموال المعلمين والحفاظ على مقدرات النقابة.

وأضاف نقيب المعلمين أن أموال صندوقي الزمالة والمعاشات وجميع مقدرات النقابة تخضع لرقابة صارمة ومحاسبة دقيقة من الأجهزة الرقابية بالدولة، مؤكدًا أن المجلس الحالي يبذل كل جهد ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمعلمين على جميع المستويات.

ودعا "الزناتي" جموع المعلمين إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، ورفض المقترح الأمريكي بتهجير الفلسطينيين عن أرضهم.

وأكد أن النقابة العامة واتحاد المعلمين العرب سجلا مواقف واضحة في دعم الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية أرض وعرض، ولا مجال للتفريط في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق سيادته على أرضه.