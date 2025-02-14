"قبلت يد زوجها في الطابور".. برلماني يطالب بإلغاء التحقيق مع معلمة الشرقية

كتب- أحمد الجندي:

أكد النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، على رفضه القاطع لقرار مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإحالة وكيلة مدرسة وزوجها مدير مدرسة أخرى للتحقيق، بعد قيام الزوجة بتقديم باقة ورد لزوجها وتقبيل يده أمام الطلاب والمعلمين خلال طابور الصباح، معتبرًا أن هذا التصرف لا يستدعي التحقيق أو العقوبة.

وطالب "شحاتة" ، في تصريحات رسمية، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بالتدخل العاجل لإلغاء قرار الإحالة للتحقيق، مشيرًا إلى أن تصرف الزوجة كان لمسة إنسانية تهدف إلى رفع الروح المعنوية لزوجها، خاصة أنه قد أجرى عملية قلب مفتوح مؤخرًا، وغاب عن العمل لفترة طويلة.

وأوضح النائب، أن الزوج يعمل مديرًا لمدرسة ابتدائية، وزوجته وكيلة لإحدى المدارس الثانوية العسكرية، وأنها أرادت التعبير عن حبها وتقديرها له بمناسبة عودته إلى العمل بعد تعافيه من المرض.

كما دعا عضو مجلس النواب إلى إلغاء التحقيق ونقل الزوجين إلى مدارس أخرى، مع إلغاء الجزاء المقرر لمدة 7 أيام، مؤكدًا أن الواقعة تعكس صورة إيجابية للعلاقة الأسرية، وأنه يجب التعامل معها بروح إنسانية بدلًا من فرض العقوبات.

يُذكر أن الواقعة أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور توثق اللحظة التي قدمت فيها الزوجة الورد لزوجها وقبّلت يده أمام الطلاب، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا التصرف داخل المؤسسة التعليمية.



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