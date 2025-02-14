ننشر النماذج الاسترشادية لمادة الإحصاء للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، حيث أتاحت اليوم النماذج الخاصة بمادة الإحصاء عبر موقعها الرسمي، وفقًا للجدول الزمني المحدد الذي يشمل نشر نموذج لمادة واحدة يوميًا من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

وأعلنت الوزارة أيضًا إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"؛ حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب؛ لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي؛ حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحًا وافيًا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يُسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال إتاحة نماذج تدريبية تساعدهم على فهم شكل الأسئلة والاستعداد الجيد للامتحانات.

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