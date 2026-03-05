ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.



ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.



أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 10 و15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 23 و27 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 23 و27 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.





أسعار الفاكهة



كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و26 جنيهًا، بزيادة جنيه.



اقرا أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس



