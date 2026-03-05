إعلان

قبرص: الطائرة المسيّرة التي ضربت قاعدة بريطانية انطلقت من بيروت

مسيرة تستهدف قاعدة بريطانية في قبرص

قال مسؤول قبرصي إن الطائرة المسيّرة من طراز "شاهد" التي استهدفت قاعدة جوية بريطانية على الساحل الجنوبي لقبرص انطلقت من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح المسؤول، الخميس، أن الطائرة المسيّرة التي ألحقت أضراراً بحظيرة طائرات في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد منتصف ليل الاثنين بقليل، أقلعت من بيروت.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، لعدم السماح له بالتحدث علناً عن تفاصيل الهجوم.

وأضاف أن طائرات حربية بريطانية أقلعت من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري واعترضت طائرتين مسيّرتين أخريين تم رصدهما ظهر يوم الاثنين.

وأشار إلى أنه تم تسجيل عدة إنذارات كاذبة لاحقاً بشأن مشاهدات لطائرات مسيّرة بعد الضربات الأولية.

