متحدث التعليم: سنصل إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الشراكة مع اليابان أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم المصري.

وقال "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن منصة "كاريو" اليابانية تُدرّس البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي، مضيفًا أن 750 ألف طالب سجلوا عليها وأكمل 236 ألف منهم المنهج كاملًا، وأن المتفوقين يحصلون على شهادة دولية من جامعة هيروشيما مع فرص تدريب عن بُعد في شركات يابانية عملاقة.

وأضاف أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 69 مدرسة بعد افتتاح 14 جديدة، وأن الرئيس السيسي وجه بزيادة العدد إلى 500 مدرسة خلال 5 سنوات فقط.

وتابع أن هذه المدارس تطبق منهج "التوكاتسو" الياباني الذي يركز على تنمية القيم والاعتماد على النفس والعمل الجماعي، مع إشراف مباشر من خبراء يابانيين، مؤكدًا أن المناهج الدراسية مصرية 100% لكن الأنشطة اليابانية هي التي صنعت الفارق.

وأشار زلطة إلى أن الوزارة بدأت صرف حافز التدريس الشهري بقيمة 1000 جنيه للمعلمين منذ نوفمبر الماضي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

وقال إن المعلم هو حجر الزاوية في المنظومة، لذلك يتم تدريبهم وفق معايير عالمية خاصة في الحاسب والبرمجة، مشددًا على أن الشراكة مع اليابان ليست مجرد مدارس بل نقلة حضارية في فلسفة التعليم وإعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا.