بسبب انتخابات النواب.. تبكير امتحانات نوفمبر 2025 في 13 محافظة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قررت تقديم مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وجاء هذا القرار لتزامن الامتحانات مع انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية المقررة في يومي 24 و25 نوفمبر في أنحاء الجمهورية، بما يضمن عدم تعارض سير العملية التعليمية مع الانتخابات.

وأضاف المصدر أن وزارة التعليم كلفت مديري المديريات التعليمية في المحافظات الـ13 بإعداد جداول الامتحانات الجديدة بما يتوافق مع الظروف المحلية لكل محافظة، مشدداًعلى أنه لن يُعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر، نظرًا لتعارض المواعيد الأصلية مع موعد الانتخابات، لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثيرها على سير الانتخابات.

