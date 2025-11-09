وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية في المحافظات بتعزيز حالة الاستعداد في المدارس التي تم اختيارها كمقار للجان الانتخابية، مع التنسيق التام مع الجهات المعنية لضمان جهوزية المدارس لاستقبال الناخبين خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

أكدت الوزارة أنه سيتم منح الطلاب إجازة رسمية في المدارس التي ستجرى بها الانتخابات فقط خلال أيام التصويت المقررة للمرحلة الأولى، على أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس غير المخصصة كمقار للجان الانتخابية.

وشددت الوزارة على مديري المديريات والإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المباني والمنشآت المدرسية، بالإضافة إلى تسهيل عمل اللجان المشرفة على الانتخابات، وضمان جاهزية المرافق والخدمات داخل المدارس التي ستُستخدم خلال العملية الانتخابية.

