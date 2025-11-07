موعد إجازة نصف العام 2026 بالمدارس - التفاصيل كاملة

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، والتي تحدد موعد إجازة نصف العام 2026 للطلاب.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الأول يتضمن 88 يومًا دراسيًا فعليًا بعد خصم الإجازات الأسبوعية والرسمية، مشددة على أن هذا العدد من الأيام يتيح تنفيذ المناهج كاملة وتحقيق الأهداف التعليمية المقررة، بما يضمن جودة العملية التعليمية واستفادة الطلاب من المحتوى الدراسي بشكل متكامل.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أقرّته الوزارة، تبدأ امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول في العاشر من يناير 2026 وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر نفسه، على أن تعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تُجرى خلال الفترة من 17 إلى 22 يناير 2026.

حددت الوزارة موعد إجازة نصف العام الدراسي لتبدأ يوم السبت الموافق 24 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026.

