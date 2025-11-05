

استقبل الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، في مقر الأمانة العامة، محمد إبراهيم أبو خزام، القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والجامعات الليبية، وتطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية المشتركة.



وأعرب القائم بالأعمال الليبي عن تقديره لعراقة اتحاد الجامعات العربية ودوره الريادي في دعم مسيرة التعليم العالي في الوطن العربي، مؤكداً حرص سفارة ودولة ليبيا على دعم جهود الاتحاد وتوسيع التعاون مع الجامعات الليبية، بما يسهم في تعزيز التكامل العلمي والبحثي وتبادل الخبرات.



من جانبه، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة حرص الاتحاد على مواصلة دعم الجامعات الليبية والارتقاء بقدراتها الأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تعزيز مسارات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والتحول الرقمي، بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتطوير في مؤسسات التعليم العالي العربية.



كما شهد اللقاء مناقشة النسخة الثالثة من التصنيف العربي للجامعات وأثره في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء المؤسسي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم التعليم التقني والمهني باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر الشابة وتلبية احتياجات سوق العمل العربي.



وحضر اللقاء كل من لينا البيطار، مديرة الإدارة العامة في الأمانة العامة للاتحاد، وزياد عمارة، مدير مكتب الأمين العام والمكلف بملف العلاقات الدولية.



وفي ختام اللقاء، أعرب الأمين العام عن تقديره للجهود الليبية في دعم مسيرة التعليم العالي العربي، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيز التعاون البنّاء مع الجامعات الليبية خلال المرحلة المقبلة، فيما أعرب القائم بالأعمال عن تطلع ليبيا إلى استقبال وفود الجامعات العربية في شهر يناير المقبل بمناسبة انعقاد اجتماع مؤسسات اتحاد الجامعات العربية في طرابلس، بما يعزز التواصل والتكامل العربي في مجالات التعليم والبحث العلمي.







