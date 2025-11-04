أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق نشاط لغوي جديد بعنوان "أنا سفير الحضارة المصرية... وهذه دعوتي لكم"، وذلك في إطار الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، وما شهده من عروض عالمية أبهرت الحضور وأبرزت عظمة الحضارة المصرية.

ووجّهت الوزارة، في خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية، الدعوة إلى طلاب المدارس للمشاركة في هذا النشاط الذي تنظمه إدارة تنمية اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية، بهدف ربط تعلم اللغات الأجنبية بالهوية الوطنية وتعزيز الوعي بالتراث المصري.

وأوضحت الوزارة أن النشاط يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير بلغاتهم الأجنبية عن فخرهم بمجد أجدادهم، من خلال إعداد دعوة تخيلية موجهة إلى أقرانهم من طلاب الدول التي يدرسون لغتها، لدعوتهم إلى زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، مع توظيف مشاهد من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويمكن تنفيذ النشاط بعدة أشكال، منها:

دعوة كتابية: صياغة رسالة أو بطاقة دعوة باللغة الأجنبية.

دعوة سمعية: تسجيل صوتي للطالب يقدم الدعوة.

دعوة مرئية: إعداد فيديو قصير يوظف لقطات من حفل الافتتاح أو صورًا للمتحف.

كما حددت الوزارة عناصر الدعوة المقترحة، وتشمل التحية والتعريف بالنفس، والغرض من الدعوة، وتقديم نبذة عن المتحف وموقعه وأهميته، مع الإشارة إلى أحد مشاهد الحفل مثل توافد الملوك والرؤساء أو العروض الفنية والموسيقية، إضافة إلى تحديد الزمان والمكان المقترح للزيارة وختام مشوق يدعو الزملاء للحضور.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في هذا النشاط المميز الذي يعزز روح الانتماء الوطني ويعمل على إثراء مهاراتهم اللغوية والثقافية، مشيرة إلى أن المشاركات تُرسل عبر البريد الإلكتروني: اضغط هنا

