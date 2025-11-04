أسباب تطبيق التعليم للتقييمات المستمرة في المدارس.. خبير تربوي يكشف

كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن الأسباب التي دفعت وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق نظام التقييمات المستمرة على طلاب المدارس، رغم شكاوى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور من كثرتها في مختلف الصفوف الدراسية.

وأوضح شوقي أن القرار جاء استنادًا إلى عدة عوامل، من أبرزها انخفاض نسب حضور الطلاب إلى المدارس الحكومية خلال السنوات الماضية لتصل إلى نحو 15% فقط، في ظل غياب أي إلزام بالحضور، إضافة إلى اتهام المدارس الحكومية بالتقصير في متابعة مستويات الطلاب بشكل دوري، وترك هذه المهمة لمراكز الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة، مما زاد من الإقبال عليها.

وأضاف أن نظم التعليم في الدول المتقدمة تطبق التقييمات المستمرة كأحد ركائز التعليم الفعّال، مشيرًا إلى أن علم التقويم التربوي يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في تحسين مخرجات التعلم، مع ضرورة مراعاة اختلاف ظروف المدارس المصرية من حيث كثافة الفصول ونقص المعلمين عن نظيراتها في الخارج.

وأشار شوقي إلى أن دراسة مسحية أجرتها الوزارة حول مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصفوف الأولى قبل تطبيق النظام، أظهرت أن نحو 50% من التلاميذ لا يتقنون هذه المهارات الأساسية، وهو ما استدعى ضرورة تبني نظام التقييمات المستمرة لضمان اكتسابها في وقت مبكر.

وأكد الخبير التربوي على أن تطبيق القرار هو المحك الحقيقي لنجاحه، إذ إن اتخاذ القرارات يعد الجزء الأسهل، بينما يأتي التحدي في كيفية التنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التجربة تُطبق للمرة الأولى في تاريخ التعليم المصري دون سوابق يمكن الاستفادة منها.

وشدد شوقي على أن الوزارة تسعى من خلال هذا النظام إلى الاستفادة من جميع أشكال التقييمات اليومية والأسبوعية والشهرية، بما يحقق متابعة دقيقة لمستوى الطلاب، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة معالجة التحديات التي قد تواجه التطبيق بما يحقق مصلحة جميع أطراف المنظومة التعليمية.

