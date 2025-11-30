وكيل تعليم الجيزة يشدد: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

إعلام إيطالي عن التعاون مع مصر: تحول استراتيجي في الشراكة التعليمية

شدد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات واللوائح الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس، مؤكداً أن انتظام الطلاب في الحضور يُعد ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها عطية بعدد من مدارس إدارتي الحوامدية وأبو النمرس التعليمية.

وبدأ وكيل وزارة التعليم جولته بإدارة الحوامدية التعليمية، حيث زار مدرسة الشهيد محمد راشد سعد راشد، وتفقد الفصول قبل دخول الطلاب وقبل بدء طابور الصباح؛ لمراجعة مستوى النظافة والانضباط وجاهزية المدرسة لليوم الدراسي.

كما تفقد مدرسة أم خنان الإعدادية بنين، ومدرسة النور، ومدرسة أم خنان الثانوية المشتركة، برفقة يحيى أبو شميلة مدير عام الإدارة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، مع مراجعة سجلات الغياب يومياً.

واستكمل عطية جولته بعدد من مدارس إدارة أبو النمرس التعليمية، حيث شملت الجولة مدارس: المنوات الإعدادية بنات، والمنوات الثانوية بنات، والمنوات الثانوية بنين، ومدرسة أسامة بن زيد الابتدائية.

وتركزت الجولة على تقييم الانضباط الصباحي، وانتظام حضور الطلاب، وتفعيل الإشراف اليومي، ومراجعة السجلات الفنية والإدارية.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تطبيق لائحة الانضباط بحزم ودون أي تهاون تجاه المخالفات، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية في جميع الإدارات التعليمية، وأن تنفيذ اللوائح سيتم دون استثناءات.

