مدير مدرسة للبنات يحذر من تصوير الطالبات ونشر صورهن على السوشيال ميديا

أصدر أشرف صبح، مدير مدرسة السلام الإعدادية للبنات (الرواد)، تحذيرًا للجميع بعدم تصوير الطالبات داخل المدرسة أو أثناء الأنشطة التعليمية ونشر الصور أو الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي دون تصريح رسمي من ولي الأمر وإدارة المدرسة.

وأكد مدير المدرسة أن أي تصوير بدون إذن يعتبر مخالفة، وأن النشر على منصات التواصل الاجتماعي يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و300 ألف جنيه.

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي

حضور كبير في مدن برلين وفرانكفورت ودورتموند لمشاهدة بث مباشر لافتتاح المتحف المصري