مسابقة جديدة لمعلمي الحصة - الشروط والتخصصات - فيديو

قال أحمد إبراهيم الجندي، مسئول ملف التربية والتعليم بموقع مصراوي، إن إعادة فتح مسابقة معلمي الحصة التي انطلقت في يونيو تُعد استجابة حقيقية لاحتياجات المعلمين العاملين بنظام الحصة.

وأوضح "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "مي سات"، أن المسابقة لم تُعد جديدة، وإنما جاءت كتوسعة لتشمل تخصصات إضافية تم طلبها من قبل المعلمين.

وأشار الجندي إلى أن التوسعة شملت اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات، ما أتاح فرصة أكبر للجميع لدخول المسابقة.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار تلبية رغبات المعلمين وتحقيق العدالة في فرص التقديم، مؤكدًا أن المسابقة تشمل استدراكات جديدة لتخصصات مطلوبة.

واشار إلى أنه من بين أهم الشروط الجديدة في المسابقة، رفع سن القبول إلى 45 عامًا لأول مرة والذي تم الاعلان عنها في شهر يونيو.

وأضاف مسؤول ملف التربية بمصراوي إلى أن الشرط الآخر هو تقدير "مقبول" كحد أدنى للمتقدمين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل العاملين بالحصة.

