أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًّا إلى المديريات التعليمية، ضمن طلب الوكالة الدولية للتعاون الكوري KOICA بالقاهرة، لترشيح مرشح واحد فقط من كل مديرية للالتحاق بمنحة دراسية كاملة للحصول على درجة الماجستير لعام 2026.

وأوضحت الوزارة أن اسم البرنامج هو "القيادة التعليمية الدولية" (International Educational Leadership)، ويُقدم في جامعة كوريا الوطنية للتعليم (Korea National University of Education)، خلال الفترة من 18 أغسطس 2026 حتى 20 فبراير 2027.

وفي إطار المسؤوليات المنوطة بالإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، حددت الوزارة شروط الترشيح على النحو التالي:

ألا يزيد عمر المرشح على 40 عامًا.

إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً كمتطلب أساسي للدراسة والتواصل.

التمتع بصحة جيدة تمكنه من تحمل متطلبات الدراسة والسفر.

عدم ترشيحه سابقًا لهذه المنحة أو أي منح مشابهة.

يُفضل من لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال القيادة التعليمية.

وشددت الوزارة على ضرورة تقديم الترشيحات قبل الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، على أن يتم إرفاق خطاب ترشيح موقع من مدير المديرية، بالإضافة إلى السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد الملتقى السادس لهيئة الرعاية الصحية

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها