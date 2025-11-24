إعلان

واجب وطني.. وزير التعليم يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

كتب : أحمد الجندي

10:23 ص 24/11/2025
تصوير- محمود بكار:

أدلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رشيد الابتدائية التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أهمية هذا الاستحقاق الدستوري وما يمثله من ترسيخ لمبدأ المشاركة الشعبية، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لمسئولياته تجاه الوطن.

كما أكد الوزير، أن المدارس المخصصة للعملية الانتخابية على مستوى الجمهورية ملتزمة بتقديم التسهيلات للمواطنين، مع ضمان جاهزيتها بالكامل لاستقبال الطلاب فور انتهاء عملية التصويت.

