محاولة للتهرب من التقييمات.. التعليم تحسم: لا وجود لفيروس A بمدرسة الأورمان

كتب : أحمد الجندي

12:29 م 20/11/2025

مدرسة الأورمان

اشتكى عدد من أولياء أمور مدرسة الأورمان التابعة لإدارة الدقى من ظهور أعراض يُشتبه أنها تعود لفيروس A أو الجديري المائي بين بعض طلاب المراحل المختلفة، ما أثار بلبلة بين الأسر.

وفي أول تعليق رسمي، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله حول انتشار فيروس داخل المدرسة لا أساس له من الصحة تمامًا، مشددًا على أن الوزارة تتابع الحالة الصحية للطلاب بشكل مستمر.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـمصراوي، أن بعض أولياء الأمور يلجأون لإطلاق هذه الشائعات بسبب ضغط التقييمات، قائلاً: "احنا ضاغطين في التقييمات، وأولياء الأمور عاوزين يقعدوا العيال علشان ميشتغلوش في التقييمات".

مدرسة الأورمان فيروس A الجديري المائي

