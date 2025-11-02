كتب- أحمد الجندي:

ارتفعت معدلات البحث علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أولياء الأمور وطلاب صفوف النقل، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بحثًا عن رابط التقييمات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، التي أتاحتها الوزارة مؤخرًا عبر منصتها الإلكترونية الرسمية.

وأعلنت الوزارة عن تفعيل رابط مباشر يمكن من خلاله الاطلاع على التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، وذلك عبر الرابط التالي: من هنا

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب إلى اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة للوصول إلى التقييمات الإلكترونية الخاصة بهم، وجاءت على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الضغط على خيار البوابة الإلكترونية.

اختيار المرحلة الثانوية من قائمة المراحل التعليمية.

تحديد الصف الدراسي المطلوب (الأول أو الثاني الثانوي).

اختيار الفصل الدراسي الأول.

تحديد المادة الدراسية المراد الاطلاع على تقييمها.

اختيار نوع المحتوى المطلوب بين الكتاب المدرسي أو التقييمات.

