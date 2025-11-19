بعد واقعة حبس طالبة بسبب المصروفات.. بيان عاجل من مدرسة "نيو كابيتال"

أحال سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، عددًا من المتابعين والموجهين والمسؤولين بإدارة الدقي التعليمية إلى التحقيق الفوري، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة في عدم تطابق درجات الطلاب مع نسب غيابهم الفعلية في سجلات المدارس.

وأكد "عطية" على أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة داخل المدارس وحماية حقوق الطلاب.

وشملت الجولة الميدانية المفاجئة التي قادها عطية، زيارة كل من مدرسة الشهيد هشام بركات التجريبية، مدرسة الأورمان التجريبية، ومدرسة الأورمان الثانوية التجريبية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة هالة كمال، مدير عام الإدارة.

وأظهرت المتابعات المفاجئة فروقًا واضحة بين ما تم رصده من درجات الطلاب وما تم تسجيله من نسب الغياب، وهو ما اعتُبر مخالفة جسيمة تمس الأمانة والدقة في العمل الإداري داخل المدارس.

وجّه عطية بإحالة جميع المسؤولين عن الواقعة للتحقيق الفوري، مؤكدًا على ضرورة الالتزام التام بدقة رصد الدرجات ومراجعة السجلات يوميًا، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي دون أي تهاون أو استثناء. كما أصدر تعليماته برفع تقارير متابعة دقيقة أولاً بأول إلى المديرية.

وأكد أن الجولات المفاجئة ستستمر في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لضمان جودة العملية التعليمية والتحقق من التزام الجميع بالمعايير الوزارية.

الانضباط المدرسي وحماية حقوق الطلاب

وأوضح " عطية" أنه تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز الانضباط المدرسي كركيزة أساسية لجودة التعليم، وتشمل معايير الانضباط:

الالتزام بالحضور والغياب.

احترام القيم والسلوكيات.

دقة الرصد والشفافية في تسجيل البيانات الأكاديمية والسلوكية للطلاب.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ ثقافة الجدية والمسؤولية بين المعلمين والإداريين والطلاب، وتوفير بيئة تعليمية صحية خالية من أي تلاعب أو تقصير إداري قد يؤثر على مسيرة الطالب التعليمية.

