التعليم تتحرك سريعًا: إنهاء تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة في المحافظات

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعتها الدقيقة لملف صرف مستحقات معلمي الحصة في المديريات التي لم تنهِ إجراءات الصرف بعد، مشددة على أن هذا الملف يحظى بأولوية داخل الوزارة لضمان حصول المعلمين على حقوقهم في المواعيد المقررة.

وأفادت الوزارة بأن الغالبية العظمى من مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات قامت بالفعل بصرف مستحقات شهري سبتمبر وأكتوبر لمعلمي الحصة، مؤكدة أن العمل يسير بشكل متواصل لإنهاء أي تأخيرات متبقية في بعض الإدارات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المخصصات المالية الخاصة بشهر نوفمبر يجري تحويلها حالياً إلى المديريات التعليمية تباعًا، تمهيدًا لصرفها لمعلمي الحصة فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية المعتادة.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين

حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

بعد شكاوى المتقدمين.. "الطاقة الجديدة": التقديم إلكتروني ولا استبعاد لأحد