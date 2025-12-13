إعلان

روائع النغم بصوت ريم كمال فى معهد الموسيقى.. غدا

كتب : محمد شاكر

02:00 ص 13/12/2025

ريم كمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلا للمطربة ريم كمال وفرقتها روائع النغم، بقيادة المايسترو محمد سعودى.

وذلك فى الثامنة مساء غد الأحد ١٤ ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج كوكبة من الأعمال الغنائية التى قدمها عظماء زمن الفن الجميل منها مقطوعة ليلة من الليالى، ع الحلوة والمرة، أنا بعشقك، ميتا أشوفك، على عينى، كلثوميات وهابية وغيرها .

يأتى الحفل استمراراً لرسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى إعادة إحياء التراث وتقديم عروض تحتفى بأيقونات الغناء العربي.

اقرأ أيضا:

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ريم كمال دار الأوبرا معهد الموسيقى العربية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة