روائع النغم بصوت ريم كمال فى معهد الموسيقى.. غدا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلا للمطربة ريم كمال وفرقتها روائع النغم، بقيادة المايسترو محمد سعودى.

وذلك فى الثامنة مساء غد الأحد ١٤ ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج كوكبة من الأعمال الغنائية التى قدمها عظماء زمن الفن الجميل منها مقطوعة ليلة من الليالى، ع الحلوة والمرة، أنا بعشقك، ميتا أشوفك، على عينى، كلثوميات وهابية وغيرها .

يأتى الحفل استمراراً لرسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى إعادة إحياء التراث وتقديم عروض تحتفى بأيقونات الغناء العربي.

اقرأ أيضا:

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص