تأكيدًا لمصراوي.. "التعليم" تصرف مستحقات سبتمبر وأكتوبر لمعلمي الحصة

بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات رسميًا صرف مستحقات معلمي الحصة المتأخرة، وذلك عن الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر، بالإضافة إلى راتب شهر أكتوبر بالكامل، بعد شكاوى متكررة من المعلمين بشأن تأخر صرف رواتبهم خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما أعلنته عدة مديريات تعليمية، فإن إنهاء إجراءات صرف راتب شهر نوفمبر جارٍ بالفعل، وسيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ذلك بعد أن أعرب عدد كبير من معلمي الحصة عن استيائهم من تأخر المستحقات لفترات طويلة، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ بدء العام الدراسي.

وكان الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرّح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوزارة ملتزمة بصرف كافة مستحقات معلمي الحصة خلال الأسبوع الحالي، مؤكّدًا أن التأخير الذي حدث سابقًا لن يتكرر مرة أخرى.

وأوضح نائب الوزير أن سبب التأخر كان مرتبطًا بإجراءات تسجيل البيانات مع بداية العام الدراسي، وهو ما استغرق وقتًا أطول من المتوقع. وأشار إلى أنّ المستحقات التي بدأ صرفها تشمل:

أجر الأيام المخصصة من شهر سبتمبر (آخر 10 أيام وفق موعد بدء الدراسة).

راتب شهر أكتوبر بالكامل.

راتب شهر نوفمبر، والذي يجرى استكمال صرفه حاليًا.

التعليم: حريصون على استقرار المعلمين وانتظام العملية التعليمية

وأكد نائب وزير التعليم على أن الوزارة تضع استقرار معلمي الحصة ضمن أولوياتها، مشددًا على أنّ انتظام العملية التعليمية يعتمد بشكل أساسي على حصول المعلمين على حقوقهم المالية في مواعيدها المقررة.

