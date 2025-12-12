إعلان

التعليم توضح: لا تخفيف في منهج كونكت بلس لطلاب مدارس اللغات

كتب : أحمد الجندي

03:09 م 12/12/2025

وزارة التربية والتعليم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا عن صدور قرارات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تخفيف منهج كونكت بلس لطلاب مدارس اللغات أثارت قلق بعض أولياء الأمور والمعلمين حول مستوى التقييم والواجبات الدراسية للطلاب.

وفي رد على الأنباء المتداولة، أوضحت الدكتورة إيمان يوسف، مستشار مادة اللغة الإنجليزية بالوزارة، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وقالت في منشور رسمي على صفحتها بـ"فيس بوك":"الزملاء موجهين عموم المديريات، و معلمي اللغة الإنجليزية، وكذلك أولياء أمور الطلبة، نحيطكم علمًا بأنه لم يصدر من الوزارة أي إلغاء أو تخفيف لأي من المناهج الخاصة باللغة الإنجليزية، سواء للمنهج العام أو منهج المستوى الرفيع 'كونكت بلس'".

وزارة التربية والتعليم طلاب مدارس اللغات منهج كونكت بلس

