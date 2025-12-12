التعليم توضح: لا تخفيف في منهج كونكت بلس لطلاب مدارس اللغات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا عن صدور قرارات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تخفيف منهج كونكت بلس لطلاب مدارس اللغات أثارت قلق بعض أولياء الأمور والمعلمين حول مستوى التقييم والواجبات الدراسية للطلاب.

وفي رد على الأنباء المتداولة، أوضحت الدكتورة إيمان يوسف، مستشار مادة اللغة الإنجليزية بالوزارة، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وقالت في منشور رسمي على صفحتها بـ"فيس بوك":"الزملاء موجهين عموم المديريات، و معلمي اللغة الإنجليزية، وكذلك أولياء أمور الطلبة، نحيطكم علمًا بأنه لم يصدر من الوزارة أي إلغاء أو تخفيف لأي من المناهج الخاصة باللغة الإنجليزية، سواء للمنهج العام أو منهج المستوى الرفيع 'كونكت بلس'".

