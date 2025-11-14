كتب- أحمد الجندي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مدير إحدى مدارس طنطا بمحافظة الغربية، قام بتوبيخ الطلاب وسبهم بألفاظ نابية، بسبب عدم دفع المصروفات.

وأظهر الفيديو، قيام المدير بمحاولة طرد الطلاب من المدرسة بسبب عدم دفع المصروفات، وطالبهم بدفعها لضمان دخول الامتحانات المقبلة، وأكد أنه حال عدم سدادهم المصروفات لن يسمح لهم بدخول الامتحانات.

وأثار الفيديو موجة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور، الذين وصفوا سلوك المدير بأنه "تجاوز صارخ لكل القيم التربوية والأخلاقية".

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لمصراوي أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أحالت المدير للتحقيق، وتم استبعاده من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات، مؤكدة حرص الوزارة على حماية حقوق الطلاب ومحاسبة كل من يخالف القوانين.



