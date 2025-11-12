وزير التعليم: انخفاض الدروس الخصوصية 50% مع عودة الطلاب إلى المدارس

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جهود الوزارة أسفرت عن انخفاض نسب الدروس الخصوصية بنسبة 50% بعد عودة الطلاب إلى المدارس، وإنشاء مجموعات تقوية للطلاب في مراحل الإعدادية والثانوية، بما في ذلك نظام الفرصة الواحدة، حيث أسهم هذا النظام في تقليل الحاجة إلى الدروس الخصوصية بشكل كبير.

وأضاف الوزير أن الوزارة نفذت مشروعات تعليمية متقدمة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المدارس المصرية اليابانية والألمانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الوزارة اتفقت مع أكبر منصة تعليمية للبرمجة في اليابان لتطبيق أفضل طرق التدريس، مؤكداً أن جميع طلاب التعليم المصري عند التخرج سيكونون متعلمين أساسيات البرمجة.

وأشار عبداللطيف إلى توسيع التعليم الفني في مصر، حيث ارتفع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة بدلاً من 76 مدرسة فقط سابقًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم الفني من خلال إنشاء 10 مدارس جديدة، بالتعاون مع وزارات الصحة والكهرباء، لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بما يسهم في تأهيل جيل من الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.

